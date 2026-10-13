Kritik Barcelona mücadelesi öncesinde İspanyol basınından TNT Sports mikrofonlarına konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta yine unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi akşamı yaşanacağına inandığını belirtti.

Geçen sezon Avrupa arenasında dev takımlara karşı sergiledikleri performansı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Barcelona'ya karşı taraftarlarımız tribünde daha da çılgın olacak. Onlar bu maç için çok heyecanlı, biz de böylesine büyük bir maça çıkacağımız için çok heyecanlıyız. Bu gece bizim için son derece önemli. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Stadımızda pek çok Şampiyonlar Ligi maçı oynadık; geçen yıl Liverpool ve Juventus gibi devlere karşı sahaya çıktık ve harika işler başardık. Barcelona şu an performans olarak dünyanın en iyi takımlarından biri ancak taraftarımız ve futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın kesinlikle inanılmaz bir atmosfer olacak."

"YAMAL İÇİN PLANIMIZ VAR"

Katalan ekibinin durdurulması en zor hücum silahlarından biri olan genç süperstar Lamine Yamal hakkındaki stratejisine de açıklık getiren Okan Buruk, tek bir isme odaklanmanın risklerine dikkat çekti.

Genç yıldızı durdurmak adına hazırlıkları olduğunu belirten başarılı teknik adam şu değerlendirmede bulundu:

"Lamine Yamal harika bir oyuncu. Ancak sahada sadece ona odaklanarak bir plan kurgularsanız işiniz çok zorlaşır. Biz sahada yalnızca Lamine Yamal’a karşı değil, bir bütün olarak Barcelona’ya karşı mücadele edeceğiz. Yine de onu durdurabilmek adına hazırladığımız bazı özel planlarımız var."