Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk 11'lerinin maç öncesinde sızdırıldığını belirten ve bu duruma tepki gösteren Buruk "Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. Bazı maçlar tahmin edilebilir, saygı duyuyorum. İçeriden haber alınabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Önlem almamız gerekiyor. Belki son antrenmanda 11'i belli etmeyip ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. İçerideki hainleri bulacağız. İçeride Galatasaray'a zarar verip, kadrosunun yayılmasını sağlayan hainler var!" dedi.

Deneyimli teknik adamın, basın toplantısında yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

'BURASI ZOR BİR DEPLASMAN'

"2-1’den sonra, taraftarlarının da etkisiyle rakibin baskısı arttı. Burası gerçekten zor bir deplasman. O bölümde yaklaşık 10 dakikalık bir panik yaşadık ve rakibimize bazı pozisyonlar verdik.

Bununla birlikte genel olarak topa yine biz sahip olduk. Oyuncu değişiklikleri de oyunun gidişatını olumlu etkiledi. Üçüncü golden sonra ise bizim için daha rahat bir maç haline geldi.

İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark; rakibin gol bulduktan sonra daha iştahlı oynaması ve bizim özellikle son bölümde yaptığımız basit top kayıplarıydı. Gereksiz pas hatalarıyla rakibimize birkaç net pozisyon şansı verdik.

Sonuç olarak çok iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda oynadık. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bu maç bizim için psikolojik açıdan da çok önemliydi. Puan farkını açmak bizim adımıza kritik bir kazanım oldu."

'KOCAELİ'DE YAŞANANLARI UNUTMAMAK GEREKİYOR'

Önümüzde hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçı var. Bu maç da bizim için çok önemli. İlk yarıda Kocaeli’de yaşananları, kulübümüze yönelik yapılan açıklamaları unutmamak gerekiyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın da bunu unutmadan bizi güçlü şekilde destekleyeceğine inanıyorum. İnşallah birlikte önemli bir galibiyet alacağız.