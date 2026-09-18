Galatasaray, Trabzonspor’un teknik direktör değişikliğinin ardından taktik planlarını yeniden düzenledi. Bordo-mavililerde Hüseyin Çimşir sonrası göreve gelen Thomas Reis’in hızlı geçişlere dayalı oyun anlayışı, sarı-kırmızılıların hazırlıklarının merkezine oturdu. Okan Buruk, rakibin kompakt yapısını çözmek için ön alan presini kilit hamle olarak belirledi. OSIMHEN YOK GÖREV DENİZ’İN Tecrübeli hoca, Salah’ın süratine karşı Jakobs’u kullanacak, Onuachu’nun fizik üstünlüğünü de Davinson’la dengeleyecek. Hücum hattında Leao ve Yunus’un yeri garanti görülürken, diğer kanatta Sane ile Barış arasında tercih yapılacak. Osimhen’in yokluğunda ön alan baskısını Deniz Gül başlatacak. Bu arada Lemina ile birlikte dünkü idmanda takımdan ayrı çalışan Nijeryalı yıldız, milli takıma davet edildi.

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