Sadece Galatasaray değil Türk futbolu için de önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi serüvenimizde iniş ve çıkışlarımız oldu ama çok tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerek. Bir önceki tur (Juventus) bizim için önemli bir tecrübeydi. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Premier Lig şampiyonu ve bu sezon da en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu sezon rakibimizi 2 kez yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven. Deplasmanda oynayacağız. Oyuncularıma çok inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını vereceklerine güveniyorum. İyi bir takımız. Buradan turu geçerek ayrılmayı hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz." diye konuştu.

'ÖZ GÜVENİMİZ YÜKSEK'

Takım olarak iyi bir durumda olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Yükselen bir performansımız var. Öz güvenimiz yüksek, iyi oynuyoruz, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi daha çok tanıdık. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılıyız. Bu da oyuncularımızın değerini artırıyor hem de Sara gibi önemli bir oyuncumuzun milli takıma seçilmesini sağlıyor. Bu, onun verdiği emek ve çalışması. Bu takım oyunu ve arkadaşlarının gücüyle birleşince ona bir çağrı geldi. İnşallah burada başarılı olacak, sonra da milli takımda önemli başarı yakalayacak." ifadelerini kullandı.

'BAŞARAMAZSAK ÜZÜLECEĞİZ'

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İki takımın kadro değerinin kıyaslanması üzerine Buruk, "Futbolu sadece takım değeri üzerinden yorumlamak doğru olmaz ama iyi oyunculara sahip olmak çok önemli. Galatasaray'ın da çok iyi oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Turu geçersek çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz. 'Buraya kadar geldik.' diye düşünmeyeceğiz. Şu anda elimizde kazanma şansımız var. Sadece bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularımın da bunu düşünmesi lazım." şeklinde görüş belirtti.