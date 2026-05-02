Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu akşam Samsunspor'u devirip üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edip tarihe geçmeyi hedefliyor. Başarılı çalıştırıcının Sarı-Kırmızılılar ile olan mevcut sözleşmesi ise sezonun bitimiyle birlikte sona erecek.

Radyospor'a konuşan Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Abi Buruk, şöyle konuştu:

"Okan'ın inanılmaz bir bilgi hazinesi var, çok çalışıyor, çok hırslı. Oyunculuğunda da öyleydi, hocalığında da öyle. Avrupa'da çok iyi kulüplere gideceğini düşünüyorum ama bu başarının ardından bırakıp gitmek kolay değil.

"HERHALDE ANLAŞACAKLAR"

Okan'ın antrenörlük kariyerinde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmesi her zaman benim gönlümden geçen şey ama yine herhalde Galatasaray'la anlaşacaklar bu sene."