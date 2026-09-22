Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray, milli araya girdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın süre alamaması hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜRE VEREMİYORUM"

İbrahim Seten'in haberine göre İlkay Gündoğan'ın antrenman performansından memnun olduğunu belirten Okan Buruk, "İlkay'ın çalışmasından memnunum, idmanda negatif görüntü vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede olduğu için ve çok yarışmacı bir dönemden geçtiğimiz için süre vermek istediğim oyunculara süre veremiyorum." dedi.

"LESLEY'Yİ DE OYNATMAK İSTİYORUM"

Okan Buruk, merkez orta sahadaki yoğun rekabete dikkat çekerek, "Lesley'i de oynatmak istiyorum, Nhaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da oynatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli ara sonrasında Galatasaray'da yoğun maç takvimi başlayacak. Okan Buruk'un, orta sahadaki rotasyonu genişleterek İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'ya daha fazla süre vermesi bekleniyor.

İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray formasıyla 11 dakika süre alabildi. Ugochukwu 62 dakika, Nhaga ise 15 dakika süre buldu.