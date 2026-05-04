OKAN Buruk’un takımın başına geçmesiyle ‘Rakipsiz’ bir kimliğe bürünen Galatasaray rekorları altüst ederken, üst üste üç kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-kırmızılı ekibin bu üç yıldaki en belirgin özelliği kötü oynadığı maç sayısının bir elin parmaklarını geçmemesiydi. O karşılaşmaları da ‘Formasının gücüyle’ kazanmayı başarıyordu. Ancak bu sezon işler tersine döndü. Üst üste dördüncü şampiyonluğuna sadece 1 adım uzaklıkta olan Cimbom artık kötü oynadığı maçlarda mutlaka puan kaybediyor.

HEP AYNI SENARYO

‘FORMANIN gücü’nü bu sezon için kaybetmiş durumda. Skor dezavantajına karşılık verilemiyor. St. Gilloise, Konya, Trabzon ve Samsun yenilgilerinde; Kocaeli beraberliğinde ve hatta kazanılan Göztepe maçında bile aynı tablo yaşandı. Süper Lig’de geriye düştüğü 8 maçtan sadece 2’sini kazanabilen (2 beraberlik, 4 mağlubiyet) Aslan, bu süreçten yalnızca 8 puan çıkarabildi. Yüzde 25’lik galibiyet oranı, fiziksel düşüşün ve baskı sürekliliğini sağlayamamanın bir sonucu olarak öne çıkıyor