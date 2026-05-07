Galatasaray, 9 Mayıs Cumartesi günü evinde Antalyaspor’u yenmesi durumunda üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı camia tamamen buna odaklanmış durumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk’un geleceği de büyük merak konusu. Fatih Terim’den sonra üst üste dördüncü şampiyonluğu başaran ilk hoca olmanın hedefinde olan Buruk’un yeni kontratının detayları da netleşti.

ÖZBEK 23 MAYIS’I BEKLİYOR

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunu resmiyete dökmek için 23 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimini bekliyor. Dursun Özbek, tek aday olarak gireceği seçimin hemen ardından ilk iş olarak Okan Buruk ile masaya oturacak. Avrupa’dan pek çok kulübün radarında olmasına rağmen önceliğini Galatasaray olarak belirleyen başarılı hoca ile iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.