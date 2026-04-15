Trendyol Süper Lig'de sona eren 29. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un da sevk edildiği duyuruldu. Gerekçe olarak ise "sportmenliğe aykırı hareket" gösterildi.

NE OLMUŞTU?

TGRT'de canlı yayına katılan gazeteci Tahir Kum, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ali Yiğit Buruk'un soyunma odası koridorunda hakem Oğuzhan Çakır'a hakaret ve beddua ettiğini öne sürmüştü. Kum, bu hakaretlerin hakem raporunda da yer aldığını belirtmişti.

Öte yandan Kum, aynı yayında Trabzonspor maçının ardından da soyunma odası koridorunda Ali Yiğit'in bazı söylemleri olduğunu ve raporda yer aldığını belirtmişti.