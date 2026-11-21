Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı lig maçının ardından kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak. Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ise kart kararının hemen ardından sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakemlerle yaşadığı diyalog sonrasında önce sarı kart gören Okan Buruk, ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kararla birlikte Buruk, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
“SİZ NİYE HALA GÖREVDESİNİZ?”
Sosyal medya hesabından hikaye paylaşan Ali Yiğit Buruk, “En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste, siz niye hala görevdesiniz?” ifadelerini kullandı.
Buruk, paylaşımına “#ibrahimhacıosmanoğluistifa #tffistifa #Mhkistifa” etiketlerini de ekleyerek istifa çağrısında bulundu.
Öte yandan Ali Yiğit Buruk, daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.