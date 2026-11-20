Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat futbolcuların durumu netleşmeye başladı. Kulüp yedi oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken A Spor'un haberinde Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un Başakşehir, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.
OSİMHEN İÇİN HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Aynı habere göre Victor Osimhen'in gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali yüksek. Rafael Leao'nun ise 8 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak AEK maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
7 İSİM BİRDEN AÇIKLANMIŞTI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sağlık durumları paylaşılmıştı.