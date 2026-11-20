Okan Buruk'un planları altüst oldu! Kritik maçlar öncesi beklenmedik sakatlıklar

Galatasaray, sakatlıkları bulunan yedi futbolcunun son durumunu açıkladı. Kritik bir fikstüre girecek sarı-kırmızılı takımda önemli isimler bu dönemeçte takımı yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon en güvendiği isimlerden olan Sallai ve Jakobs hem Aston Villa hem de Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.