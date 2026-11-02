Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sttutgart maçına çevirdi.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesinde kanatta formayı kime vereceği konusunda kararsız. Tecrübeli teknik adam, Rafael Leao ile Barış Alper Yılmaz arasında bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Konyaspor deplasmanında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz kendini formda ve hazır hissediyor.

Rafael Leao ise son oynanan Konyaspor maçındaki iyi görüntüsüyle beğeni toplarken iki isim arasında seçim yapılacak. Okan Buruk, Stuttgart'a karşı sol kanatta kimi oynatacağına son idmanda karar verecek.