Transfer çalışmalarını 10+4 yabancı kuralı çerçevesinde şekillendiren Galatasaray'da yol ayrımına gidilecek yabancı futbolcular netleşiyor... Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda isimler tek tek değerlendirilirken, bazıları için kesin karar verildi.

EN PAHALI 2. STOPERDİ

Fanatik'in haberine göre kamp performansının iyi olmasına rağmen Victor Nelsson, Okan Buruk'un gözden çıkardığı yabancı oyuncuların başında geliyor. Sarı-Kırmızılıların 2021-22 sezonunda Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer ettiği ve o dönem kulüp tarihinin en pahalı 2. stoperi olan Nelsson, bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanıyor. Başka kulüplerden teklif alamayan Danimarkalı savunmacının sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Galatasaray'a 2021-22 sezonunda transfer olan Nelsson, 2024-25 sezonundan itibaren sırasıyla Roma ve Verona'da kiralık olarak oynadı. Transfermarkt'a göre 6 milyon euro piyasa değerine sahip olan savunmacı, geçen sezon Verona'da 38 maçta 3 bin 316 dakika süre aldı.