Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geri dönmeye hazırlanan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'u kadroda düşünmüyor. Başarılı teknik adam, Nelsson ile ilgili bu kararını yönetime ilettiği bilgisi verildi.

Okan Buruk'un sezon başı kampı öncesi Nelsson'un gönderilmesini ve takıma katılmamasını istediği öğrenildi. Buruk'un bu tavrı sonra tecrübeli stoper için yeni takım arayışları başladı.

SÜPER LİG'DEN 2 TAKIMIN ADI GEÇİYOR

Menajerler tarafından Trabzonspor'a da önerilen Nelsson ile İtalya'dan Hellas Verona ve Como da ilgileniyor.

Galatasaray'a dönen Nelsson için devrede olan bir diğer Süper Lig takımı da Göztepe. İzmir ekibi savunmasını 26 yaşındaki Danimarkalı ile güçlendirmek istiyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Danimarkalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.