Galatasaray hem Avrupa'da hem de ligde çok kritik 2 maça çıkacak... Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan sarı kırmızılılar çarşamba akşamı Lille deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Sarı kırmızılılar 26 Ekim'de ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek... Galatasaray'da Leroy Sane'nin Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Okan Buruk'un Sane'nin performansından memnun olmadığı ve bu kritik maçlarda kanat hattında farklı tercihlere yöneleceği öğrenildi.

Son haftalardaki performansı nedeniyle taraftarlar tarfından da eleştirilen Alman futbolcunun ocak ayında gönderilmesi de ihtimaller arasında.