Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Karşılaşma sonrası konuşan Buruk, şampiyonluk yarışıyla ilgili "Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla çok büyük başarılara ulaştık. Yine avantaj bizde, önde olan biziz. Yine şampiyon biz olacağız." dedi.

EN UFAK TEREDDÜT YOK

İlk hedeflerinin Gençlerbirliği maçı olduğunu belirten Buruk, "Birinci avantajımız, önde olan takım biziz. İkincisi tek maça düştük. Türkiye Kupası'nda rotasyon yapabiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürden çıktık. Bundan sonra daha çok hazırlanıp, odaklanabileceğimiz, mental yorgunluğu atabileceğimiz ve şampiyonluk moduna net girebileceğimiz 5 maç var. Bundan önceki senelerde de bu tür puan kayıplarını yaşadık. Devamında hep başarılı olduk. Yine başaracağız. Bugünkü maçtan sonra kafamda en ufak bir tereddüt yok. Takımıma inanıyorum. Bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağız. Ondan sonra Fenerbahçe derbisi var. En yakın rakibinizle oynamak önemli ama ilk düşüncemiz Gençlerbirliği maçı." ifadelerini kullandı.

EKSTRA PRİMLER VERİLİYOR

Hafta içindeki Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamanın Kocaelispor'u ekstra motive edip etmediğinin sorulması üzerine Buruk, "O sözleri Kocaelispor camiasına söylemedim. Ligin ilk yarısından sonra Kocaelispor'u tebrik ettik. Sonrasında Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı açıklamaların doğru olduğunu düşünmediğim için bu maçın bizim için önemli motivasyon olduğunu söyledim. Bu motivasyonu taraftarımız gösterdi. Saha içinde futbolcularımız daha iyi gösterebilirdi. Taraftarımızın gösterdiği kadar bizim de göstermemiz gerekiyordu. Zaten biz, Galatasarayız. Şu anda Türkiye'deki bütün takımlar Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyor, özel primler alıyor. Kocaelispor ile konuşup konuşmamanın bir etken olduğunu düşünmüyorum. Zaten Galatasaray ile oynayan her takım puan almak için elinden geleni yapıyor. Kocaelisporlu futbolcuları da bugün aldıkları 1 puandan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

OSİMHEN ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sezonda son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdiklerini işaret eden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sene bu durumda olmak da önemli ve değerli. Gönül puan farkının yüksek kalmasını, maçlara daha rahat şekilde çıkmayı ister. Rakibimizle iki puanlık farkımız var. İki hafta sonra onlarla kendi sahamızda maçımız var. Zorlu bir dönemden geçtik. Trabzonspor'da Icardi, Göztepe'de Barış ile oynadık. Barış'ın performansından memnun kaldığımız için onunla başladık. Barış'ın kanat performansının eksikliği hissediliyor. Yunus ve Lang yüzde 100 olsaydı eksikleri hissetmeyebilirdik. Bu hafta zordu. Asprilla'yı Göztepe'de çok güvenerek oynattım. O da sakatlanınca sahaya çıkan ve kulübeden girenler anlamında zorluklar yaşadık. Osimhen antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olabileceğini umut ediyorum. Diğer oyuncularım daha hazır olacak. Daha çok dinleneceğiz. En güçlü şekilde maça hazırlanacağız. Kafamda hiçbir şey değişmedi. Puan ve avantajımızı kaybettik ama kendimize güvenimizi kaybetmedik. Kendime, oyuncularıma ve taraftarımıza güveniyorum. Onlarla yine şampiyonluğu kutlayacağız."