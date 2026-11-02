Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında, görevlerinden istifa eden Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu hakkında konuştu.

Takımın iyi gittiği bir dönemde böyle bir gelişme yaşanmasını istemediklerini belirten Buruk, kararın başkana ait olduğunu vurguladı. Buruk, "Biz maça odaklıyız" diyerek başladığı yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Biz maça odaklıyız. Çok bunlar istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bunla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok."

'HEM TAM KADROYUZ HEM FORMDAYIZ'

Stuttgart karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesinde takımının fiziksel ve mental açıdan iyi durumda olduğunu söyleyen Buruk, Barcelona maçına kıyasla daha hazır olduklarını belirtti. O karşılaşmada sakatlıktan dönen oyuncular bulunduğunu hatırlatan teknik direktör, "Bizim avantajımız hem tam kadroyuz hem formdayız" dedi.

Lille deplasmanında alınan 4-2'lik galibiyetin önemine değinen Buruk, Stuttgart'ı da yenmeleri halinde Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaşacaklarını ifade etti. Takımın yükselen performansını sürdürmek için kazanmaları gerektiğini söyledi.

STUTTGART'IN HÜCUM GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Rakibin lig ve Avrupa performanslarının farklı olduğunu anlatan Buruk, Stuttgart'ın ligde beş yenilgi aldığını, son maçını kazanarak 9 puana yükseldiğini ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan topladığını aktardı.

Alman ekibinin sezon içinde üçlü ve dörtlü savunma arasında geçişler yaptığını belirten Buruk, Leverkusen karşısındaki galibiyetinde cesur bir oyun sergilediğini söyledi. Rakibin çok pozisyon ürettiğini ancak savunmada da fırsatlar verdiğini vurguladı.

Stuttgart'ın son maçında iki forvet ve onların arkasında bir 10 numarayla oynadığını, hücumcu kanat bekleri kullandığını anlatan Buruk, hem savunmada hem de topa sahip oldukları anlarda doğru işler yapmaları gerektiğini belirtti. Stiller'in yokluğunu Galatasaray açısından avantaj olarak değerlendirdi.