Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 11'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından sakat oyuncuların durumunu anlattı. Buruk, Victor Osimhen'in dönüşü için kesin bir takvim bulunmadığını, maçta oyundan çıkan Leao'nun ise kontrollerinin yapılacağını bildirdi.

OSIMHEN İÇİN NET TAKVİM YOK

Osimhen'in durumunun gün gün takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Buruk, milli arayı bu süreç açısından bir kazanım olarak değerlendirdi. Önceliklerinin oyuncunun hızla değil, sağlıklı dönmesi olduğunu belirten teknik direktör şöyle konuştu:

“İnşallah en kısa zamanda döner ama en önemlisi kısa zamanda dönmesinden çok, en sağlıklı ve güçlü şekilde dönmesi. Bir hafta, üç gün veya beş gün için onu riske etmeyeceğimiz durumlar olabilir.”

Buruk, milli aradan sonra da değerlendirmelerin günlük yapılacağını ve önlerindeki iki haftanın önemli olacağını söyledi. Leao için ise “Yarın Leao’nun kontrolü yapılacak” bilgisini verdi.

'HER MAÇTAN SONRA SAHA DAHA KÖTÜYE GİTTİ'

RAMS Park'ın zeminine ilişkin eleştirilerini de dile getiren Buruk, sahanın bir önceki milli arada önemli bir maliyetle tamamen yenilendiğini ancak beklenen sonucun alınamadığını anlattı.

Yenilemenin ardından Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını oynadıklarını hatırlatan Buruk, “Her maçtan sonra saha daha kötüye gitti. Son maçta en kötü halindeydi, bugün de kötüydü” dedi.

Kulübün zemini bir firmaya yaptırdığını belirten Buruk, sahayı düzeltmek için yeniden çalışacaklarını söyledi. Zeminin yalnızca kendi oyuncuları için değil, rakip futbolcuların sağlığı açısından da önemli olduğunu vurguladı.