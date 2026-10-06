Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer Aleksey Batrakov'u ilk 11'in merkezine yerleştirmek için planlarını sürdürüyor. Milli takım arasını Batrakov'un yeni düzenine uyum süreci için önemli bir fırsat olarak değerlendiren teknik heyet, 21 yaşındaki futbolcuyu hücumun kilit noktasına taşımayı hedefliyor.

ALIŞMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Sarı-kırmızılılarda Batrakov, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan girerek takıma alışma sürecini büyük ölçüde tamamladı. Okan Buruk'un, genç futbolcunun oyun zekasını ve hücumdaki üretkenliğini daha verimli kullanmak için özel bir plan yaptığı bildirildi.

HÜCUMUN KİLİT PASÖRÜ

Teknik heyetin planlarına göre Batrakov, Galatasaray'ın yeni hücum düzeninde 10 numara pozisyonunda görev alacak. Genç oyuncunun, hücum ile orta saha arasındaki bağlantıyı kuran "kilit pasör" rolünü üstlenmesi bekleniyor.

YENİ DÜZENİN MERKEZİ

Batrakov'un 10 numara olarak yer alacağı sistemde, Okan Buruk ve ekibi milli ara boyunca orta saha ve kanat organizasyonlarını yeniden şekillendirecek. Genç yıldızın arkasında oynayacak savunma ağırlıklı orta saha oyuncuları ile kanatların rolleri bu sürede netleştirilecek.

Galatasaray'ın yeni hücum düzeninin milli ara sonrası ilk resmi karşılaşmada sahaya yansıması bekleniyor.