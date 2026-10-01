Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i belirlemeye başladı. Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un forvetteki tercihi Deniz Gül oldu. Ancak yeni transferden beklenen verim alınamadı. Sabah'ın haberine göre Buruk, Kasımpaşa maçında forvette sürpriz bir değişikliğe giderek Rafael Leao'yu 9 numara olarak sahaya sürecek. KARİYERİNDE 93 MAÇTA FORVET OYNADI Kariyerinde 93 maçta forvet pozisyonunda oynayan Leao, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. BURUK'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ Osimhen'in yokluğunda sahaya çıkan Deniz Gül, Okan Buruk'un gözünden düştü. Deneyimli teknik adamın, Kasımpaşa karşısında forvette Leao'ya şans vermesi bekleniyor.

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