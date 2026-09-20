Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a istifa çağrıları yapıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, farklı yenilginin ardından sosyal medyada Okan Buruk'a yönelik binlerce istifa çağrısında bulundu.

OKAN BURUK'TAN İSTİFA SORUSUNA YANIT

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un soyunma odası koridorlarında yürüdüğü sırada kendisine "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Tecrübeli teknik adamın, "Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz" yanıtı verdiği öğrenildi.

KIRMIZI KART AÇIKLAMASI YAPTI

Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart için de açıklama yaptı.

Buruk, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." dedi.