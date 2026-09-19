Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Maçta teknik direktör Okan Buruk, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Trabzonspor maçı sonrası açıklama yapan Okan Buruk, kırmızı kartla oyundan atılmasına neden olan pozisyonla ilgili konuştu.

Buruk, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Hakeme asla hakaret etmedim. Pozisyonu sordum, bana sarı kart verdi. Sonrası neden sarı kart gördüm diye sordum, direkt olarak beni oyundan attı. Hakeme herhangi bir kötü sözüm yok. Beni isteyerek attı." dedi.