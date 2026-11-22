Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı karta ilişkin açıklama yaptı. Hakemlere teşekkür ederek ayrıldığı sırada ikinci sarı kartı gördüğünü söyleyen Buruk, "Şok oldum. Neden olduğunu bilmiyorum" dedi.

'KART ÇIKARTTIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: "İçim çok rahat çünkü bütün görüntülerde her şey sabit. Önce 4. hakemin elini sıktım. Sonra saha içine girerken yardımcım İsmail Garcia'ya doğru giderken yan hakemin elini sıktım ve 'Teşekkürler hocam' dedim. Devam ettim ve arkamı döndüğümde orta hakemin ikinci sarı kart ve kırmızı kart çıkarttığını görünce şok oldum. Neden olduğunu bilmiyordum. İçeriye girdikten sonra aşağıya kadar gittim ve konuşmak için orta hakemden özellikle izin istedim. Sağ olsun benimle konuştu. 'Hocam ne oldu, neden gösterdin?' diye sordum. 'Elimi sıkmadın. Bu bana ve hakemlere yapılmış saygısızlıktır' dedi. Ama görüntülerde de çok net tespit ediliyor; çok hızlı bir şekilde kendisinin yanından geçip öbür tarafa gidiyorum. Burada herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, saha içerisinde birçok pozisyonda oyuncularımıza karşı yapılan konuşmalar da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

'CEZA ALMAMAM GEREKİYOR'

"Eğer el sıkma konusunda bir kural varsa kulüplere tek tek bilgilendirme yapabilirsiniz. Her sene başı hakem semineri yapılıyor biliyorsunuz. Çünkü siz kuralların dışına çıkamazsınız. Bu yanlış uygulanan kuralın bir an önce dönmesini bekliyorum. Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Siz maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Birçok teknik direktör gibi. Samsunspor için de geçerli bu durum. Onların da maç içerisinde şikayetçi olduğu ve haklı oldukları yerler var. Eğer ben bir cezayı hak ediyorsam cezanın verilmesinde sıkıntı yok. Ancak yapılan yanlış bir değerlendirme ise benim ceza almamam gerekiyor."