UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından hedefi derbiye çevirdi. Buruk, doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilediğini anlattı.

Buruk, "Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık" dedi. Başarılı teknik adam, güzel maçları unutmanın kolay olmadığını ancak beş gün sonra oynanacak derbiye odaklanmaları gerektiğini belirtti.

'SON PSG MAÇINA TUR ATLAMIŞ TAKIM OLARAK GİTMEK İSTİYORUZ'

Deplasmanda kazanmanın kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyleyen Buruk, geçen sezon bu duyguyu yalnızca Ajax maçında yaşadıklarını hatırlattı. Puan durumunda yükselmenin önemini vurgulayan Buruk, "Bu 5 maç çok kritik. Geçen sene son maça daha garanti gitmiştik. Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.