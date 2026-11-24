UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve Barcelona yenilgilerinin ardından Lille ile Stuttgart’ı yenerek seri yakalayan Galatasaray. Aston Villa'yı konuk edecek. Ancak Roland Sallai, Rafael Leao ve dizinden ameliyat geçiren Victor Osimhen forma giyemeyecek. Ismail Jakobs ise dün takımla çalıştı ve yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Osimhen'in yokluğunda hücum düzeni değişiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Deniz Gül'ü kulübeye çekip Barış'ı en uçta oynatmaya hazırlanıyor. Buruk'un hücum planında Batrakov da yer alıyor. Barış'ın ileride görev yapmasının düşünüldüğü düzende Batrakov, zaman zaman bu görevi devralacak. Sakatlığı bulunan Sallai'nin yerine, son hafta stoperde şans bulan Singo'nun kadroda yer alması planlanıyor. Sakatlığı süren Jakobs'un yetişmemesi halinde ise Eren sahada olacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.