Galatasaray'da milli ara sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmanın ilk 11'inde değişiklikler yapması bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Davinson Sanchez'in de yedek kulübesinde oturması bekleniyor. Bu gece TSİ 02:45'te Peru ile hazırlık maçı oynayan ve 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcunun yorgun döneceği ifade ediliyor. Abdülkerim Bardakcı, milli maçlarda kötü performansıyla dikkat çekti. Okan Buruk, milli takımda kötü oynayan Abdülkerim Bardakcı'yı yedek kulübesine çekerek dinlendirmeyi hedefliyor. Okan Buruk, bu sezon 2. kez Abdülkerim Bardakcı'yı kulübeye gönderecek. İLK 11 DEĞİŞECEK Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yedek kulübesinde oturması halinde stoper tandeminin Mario Lemina ve Bitshiabu'dan oluşması bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de oynanan 6 maçın tamamında süre aldı. Deneyimli savunmacı, bu maçların 5'inde ilk 11'de yer alırken, Başakşehir maçında yedek kulübesinden oyuna girdi.

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