Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi öncesinde Rafael Leao için planı şekillendi. Sabah gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk, sağlık heyetinin raporuna göre hareket edecek ve bir aksilik olmaması halinde 27 yaşındaki futbolcuya yedekler arasında yer verecek. Leao'nun süre alması ise maçın gidişatına bağlı olacak.

Portekizli futbolcu, geçen hafta Gençlerbirliği karşılaşmasında 60. dakikada oyuna girmiş, 76. dakikada sakatlanarak sahadan ayrılmıştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında forma giyemeyen Leao, sakatlığını atlatarak taktik antrenmanda yer aldı.

"SAHADA OLMAK ADINA HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Haberde, Leao'nun Buruk ile görüşerek derbide görev almak istediğini söylediği öne sürüldü. Portekizli futbolcunun, "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" dediği aktarıldı.

Buruk'un ise bu sözlere, "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin" yanıtını verdiği belirtildi.