Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin mesajlar verdi.

Rakiplerin puan kayıplarının yaklaşımlarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Buruk, "En yakın rakibimiz Amed SK, sonra Trabzonspor geliyor. Bir sürü rakibimiz var. Aynı şekilde devam edeceğiz. İki rakibin kaybetmesinin bizi rahatlatacak durumu yok. Çok yakın iki rakip var bize" dedi. Buruk, kadrolarının iki kulvarda da aynı şekilde devam edebileceğini belirtti.

"AMED MAÇI KALDI, ONU DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Stuttgart galibiyetiyle 6 puana ulaştıklarını hatırlatan Buruk, rakibin fiziksel gücüne dikkat çekti. İyi bir takımı yenmenin sevindirici olduğunu söyleyen teknik direktör, galibiyetin tur hedefi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Milli araya kadar bütün maçları kazanmayı doğum günü hediyesi olarak gördüğünü anlatan Buruk, "Amed maçı kaldı, onu da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DA İLK 8 HAYALİ

Şampiyonlar Ligi'nde dört maçlarının kaldığını belirten Buruk, ilk hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu söyledi. Buruk, ''İlk hedef her maçı kazanmak, dört maçımız kaldı. Bunları kazanmanız halinde ilk 8'i hayal ediyorsunuz. Sonra ilk 16 düşünüyorsunuz. Ana amaç, en kötü senaryoda ilk 24. Diğer maçları kazananınca nereye doğru gideceğiz, göreceğiz. Şimdi üç maç çok önemli, son maç da PSG deplasmanı. İlk üç maç kaderimizi belirleyebilir. Hayalimiz tüm maçları kazanmak.'' dedi.

BATRAKOV'A YAPILAN FAULLERE TEPKİ

Batrakov'un performansını da değerlendiren Buruk, oyuncusuna sert fauller yapıldığını ve hakemin bunlara kart göstermediğini savundu. Buruk, ''Batrakov çok iyi oynadı, dayak da yedi. Ayağına vuruldu, kafasına vuruldu. Hakem de buna izin verdi. Çok sert fauller yapıldı, kart kullanmadı. Onlara daha çok faul verdi. Batrakov çok yoruldu, ikinci yarı performansı düştü. Top rakipteyken de çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.