Galatasaray'ın Stuttgart'ı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kanat tercihleri netleşti. Milliyet'ten aktardığı habere göre Buruk, ilk 11'de Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a görev verecek. Deneyimli çalıştırıcı, yüksek efor gerektiren bir oyun anlayışıyla sahada olacak. Leao ve Sane'ye ise karşılaşmanın gidişatına göre süre verileceği belirtildi. Buruk'un Stuttgart karşısında galibiyet için yüksek tempoyu esas aldığı, yüksek efor gerektiren bir oyun anlayışı planladığı aktarıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

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