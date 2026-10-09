Milli ara sonrası Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un rakip dışında bir kaygısı daha var. Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında endişe duyduğu konu zemin.

Milli arada yenilenen RAMS Park'ın zemininin henüz tam olarak yerine oturmadığı ve bunun için yaklaşık 2 haftalık bir süreye ihtiyaç olduğu kaydedildi. Yenilenen zeminin Kasımpaşa ve Barcelona maçlarındaki performansa nasıl etki edeceği merak konusu olurken, stat yetkililerinin herhangi bir problem yaşanmayacağını belirtti. Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un zeminle ilgili futbolcularına uyarılarda bulunduğu da aktarıldı.