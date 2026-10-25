Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Lille maçına başlayan kadroda tek değişikliğin orta sahada yapılması bekleniyor.
Okan Buruk, Gabriel Sara'nın yerine Mario Lemina'ya görev vermeyi planlıyor. Gabonlu futbolcunun orta sahadaki partneri Lucas Torreira olacak.
İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU
Kalede Uğurcan Çakır'a görev vermesi beklenen Buruk, savunma dörtlüsünü korumayı planlıyor. Geri hatta Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'un yer alması öngörülüyor.
Sağ kanatta Yunus Akgün'ün, sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ın oynaması beklenirken, 10 numara bölgesinde Aleksey Batrakov'un görev alması planlanıyor. Galatasaray'ın hücumun en ucundaki tercihi ise Victor Osimhen olacak.