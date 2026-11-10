Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bilal El Khannouss için Stuttgart'ın istediği öne sürülen bonservis bedeli belli oldu. Sky Sports'un haberine göre Alman kulübü, 22 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu için en az 40 milyon euro talep ediyor.

Sezon başında futbolcunun bonservisini alan Stuttgart'ın, oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde ayrılığa kapıyı açabileceği belirtildi. Galatasaray'ın da El Khannouss'un durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

BURUK İLGİYİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından Alman ekibinden iki futbolcuyu transfer döneminde izlediklerini açıklamıştı.

DAZN'a konuşan Buruk, Ermedin Demirovic ve Bilal El Khannouss için şu ifadeleri kullanmıştı: “Demirovic'i transfer döneminde izledik. El Khannouss'u da öyle. Harika oyuncuları var ama biz de çok iyi oyunculara sahibiz.”

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR SÜRÜYOR

Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan El Khannouss, daha sonra Genk'e transfer oldu. Leicester City formasını da giyen Faslı futbolcu, ardından Stuttgart'a kiralık olarak katıldı. Alman kulübü, bu sezonun başında oyuncunun bonservisini aldı.

Stuttgart ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan El Khannouss, bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.