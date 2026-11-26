Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un sosyal medya paylaşımı, Bruno Fernandes'le ilgili transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ali Yiğit Buruk, Manchester United'da forma giyen Portekizli futbolcunun formasıyla çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran fotoğraf, kısa sürede taraftarlar arasında yayılarak binlerce etkileşim aldı. Paylaşımın ardından Fernandes'le ilgili transfer dedikoduları yeniden konuşulmaya başlandı.