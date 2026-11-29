Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Beşiktaş derbisinde sakatlığı geçen Victor Osimhen'i ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı iddia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Buruk, hücumda başlangıç tercihini Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanmayı düşünüyor.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, derbiyi de kazanarak puan farkını açmayı hedefliyor.

ASTON VILLA MAÇINA BENZER SİSTEM

Habere göre Buruk, takımını Aston Villa karşılaşmasındakine benzer bir sistemle sahaya sürecek. Salı günü oynanan mücadelede Barış Alper Yılmaz'ı forvette görevlendiren Buruk, 62. dakikada oyuna aldığı Deniz Gül'ün golüyle galibiyete ulaşmıştı.

Beşiktaş karşısında da Barış Alper'i santrforda oynatmayı planlayan teknik direktörün, bu kez ikinci yarıda Deniz yerine Osimhen'i sahaya sürmeyi düşündüğü kaydedildi.

Buruk'un, Aston Villa maçındaki kolektif performanstan memnun olduğu ve futbolcularına derbide de benzer bir mücadele beklediğini ilettiği belirtildi.