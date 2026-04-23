Okan Karacan ve annesi Ören Karacan'ın yer aldığı 4 yıl önce çekilen video yeniden gündem oldu. Sosyal medyada tepki alan video sonrası Ören Karacan'dan açıklama gecikmedi.

''BU VİDEO YILLAR ÖNCE ÇEKİLDİ''

Başak Çokan ve Pınar Eliçe’nin sunduğu programda konuşan Ören Karaca, söz konusu videonun yeni olmadığını vurguladı. Görüntülerin yaklaşık 4-5 yıl önce, Karacan’ın özel hayatında zorlu bir dönemden geçtiği sırada kaydedildiğini belirtti.

''EŞİNDEN AYRILDIĞI ZAMAN ÇEKİLDİ''

Anne Karaca, videonun o dönemde yayınlanmadığını ifade ederek, yıllar sonra yeniden gündeme getirilmesine anlam veremediğini söyledi. Anne-oğul ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Karaca, “Bu video 4-5 sene önce çekilen bir video. Eşinden ayrıldığı zaman bir takım anlaşmazlıklar oldu. O dönem bu video yayınlanmadı şimdi niye gündeme geldi. Bunu da anlamış değilim. Anne oğul birbirimizi çok seviyoruz. Ne oluyor yani ben de anlamış değilim?” dedi.





''HER ŞEY YOLUNDA MESAJI''

Okan Karacan’ın şu an hayatının yolunda olduğunu belirten Ören Karaca, oğlunun yaşadığı sorunları geride bıraktığını ifade etti. Eski eşiyle iletişimin sürdüğünü ve çocukların da görüşmeye devam ettiğini söyleyen Karaca, aile içi ilişkilerin normal seyrinde ilerlediğini dile getirdi:

''Okan bütün her şeyi çözdü, her şey yolunda. Eşiyle de görüşüyorlar, çocuklar da geliyor gidiyor. Videolar da koyuyoruz. Ne biliyim, doğum günleri kutluyoruz. Bu videonun üstünden 4 sene geçmiş. Niçin böyle bir şey yaptılar? ''

ESKİ VİDEO GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren video kısa sürede dikkat çekerken, yapılan açıklama sonrası görüntülerin geçmişe ait olduğu netlik kazandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce 'Hayat Bilgisi' ve 'Çılgın Dersane' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Okan Karacan, zaman zaman özel hayatı ve yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor. Yıllar önce aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ve 70 kilo veren Karacan, "Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum" demişti.

Karacan, ayrılığın ardından 52 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söylemişti. Okan Karacan, "Bana iyi geldi, bütün her şeyden kurtuldum. 52 gün ne telefon ne bilgisayar... Hayatımın en enteresan arkadaşlıkları oldu. O kadar enteresan bir profille karşılaştım ki herkesin derdi aynı ama iyi arkadaşlıklar da kuruyorsun" demişti.