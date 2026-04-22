Gülistan Doku dosyasında eski Vali Tuncay Sonel ile baş şüpheli olan oğlunun kurduğu örtbas çetesi, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adını ön plana çıkardı.

HER KADEME!

CHP’li Murat Bakan “Gülistan Doku olayıyla ilgili Süleyman Soylu’nun da ifade vermesi lazım, ortada 6 yıllık bir utanç var. Devletin her kademesi cinayeti örtbas etmiş’’dedi.

DEM Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de “Valinin çok yakın arkadaşı olan Süleyman Soylu da sorgulanmalı’. Bu meselenin sadece Vali ile sınırlı olduğunu düşünmüyoruz. Valinin çok yakın arkadaşı dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da sorumluluğu vardır. Şimdi çıkıp ‘Biz bütün bunları sorguladık ama bir şey çıkmadı’ demekle olmaz’’ dedi.

Süleyman Soylu, Gülistan cinayeti ile ilgili her fırsatta muhalefeti suçladı. Gülistan 5 Ocak 2020’de kayboldu. Soylu olaydan 5 ay sonra da Sonel’i Ordu Valiliği’ne atadı.

‘Soruşturmanın seyrini değiştirecek 5 isim’

Gülistan Doku dosyası yeni isimler ve ifadelerle derinleşiyor. T24’ten Tolga Şardan, köşesinde soruşturmanın seyrini değiştirecek beş kilit isme dikkat çekti. Baş şüpheli Zaynal Abarakov ve üvey babası Engin Yücer’in yanı sıra; dönemin Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Sonel ile aynı dönemde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Enver Eroğlu’nun isimlerine dikkat çekti. Şardan, üç yıl sonra ortaya çıkan beyaz BMW ve silinen mesaj kayıtları üzerinden, bu isimlerin ihmal ya da müdahalelerinin adaletin tesisini engelleyip engellemediğinin tespit edilmesi gerektiğini savundu.