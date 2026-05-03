Olay, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Karskapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Halk arasında “Öksürük Baba” ve “Tükürük Nene” olarak bilinen, özellikle öksürük rahatsızlığı olan kişilerin şifa niyetiyle ziyaret edip dua ettiği türbeye gelen kişilerin, gece saatlerinde kazı yaptığı öne sürüldü.

İki mezarın bulunduğu türbeyi kazan şüpheliler, karşı apartmanda oturanların kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden hızla kaçtı. Sabah saatlerinde türbeye dua etmek için gelen bir kadın, mezarın kazıldığını fark ederek durumu mahalle sakinlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilerek türbede inceleme yaptı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Akar, yaşananlara tepki göstererek, "Sabah türbenin yakınındaydık. Dua etmeye gelen bir teyze mezarın kazıldığını fark etmiş. Taşları kaldırmışlar. Burada biri büyük biri küçük iki mezar vardı. Gece 5-6 kişinin görüldüğü ve kaçtıkları söyleniyor. Define mi aradılar bilmiyoruz. Burası bizim için önemli, sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Polis ekiplerinin, türbede kazı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.