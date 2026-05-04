Erzurum'da halk arasında ‘Öksürük Baba’ ve ‘Tükürük Nene’ olarak bilinen ve öksürük rahatsızlığı olan hastaların şifa niyetiyle dua etmeye gittiği türbede kimliği belirsiz kişiler kazı yaptı. Olay, geçtiğimiz gece saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Karskapı Caddesi’nde meydana geldi. İki mezarın bulunduğu türbeyi kazanlar, karşı apartmanda oturanların kendilerini fark etmesi üzerine hızlıca kaçtı. Sabah saatlerinde türbeye dua etmek için gelen bir kadın, mezarın kazıldığını görünce durumu mahalle sakinlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, türbede inceleme yaptı.





'BU TÜRBE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'



Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Akar, yaşananlara tepki göstererek, “Sabah türbenin yakınındaydık. Dua etmeye gelen bir teyze mezarın kazıldığını fark etmiş. Taşları kaldırmışlar. Burada biri büyük biri küçük iki mezar vardı. Define mi aradılar bilmiyoruz. Burası bizim için önemli, sahip çıkılması gerekiyor” dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.





ERZURUM VALİLİĞİ: ÖKSÜRENE ŞİFA VERİR



Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan türbeler için bilgilendirme tabelasında, “Öksürüğü olan hastalar buraya getirilerek himmet ve şifa Allah’tan deyip dua edilir” yazısı yer alıyor. Bilgilendirme tabelasının devamında, “Öksürük Baba” ve “Tükürük Nene” türbelerinin mezarlarında Ayet-el Kürsi suresinin yazmasının Abbasiler ve Selçuklulardan kalma bir gelenek olduğu için mezardakilerin “sahabe” olduğu öne sürülüyor.