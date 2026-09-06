Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibinin yaptığı incelemede, sarımsağın aylar önce soluk borusuna kaçarak akciğerine ulaştığı belirlendi. Cisim bronkoskopi yöntemiyle başarıyla çıkarıldı.

6 AYDIR AKCİĞERİNDEYMİŞ

Arslan'ın şikayetlerinin yaklaşık 6 aydır devam ettiği, özellikle son dönemde göğüs ağrısının şiddetlendiği ve öksürük krizlerinin geceleri uyumasına engel olacak seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu süreçte birkaç kez acil servise başvurduğu da aktarıldı.

Doktorlar ilk tetkiklerde görülen görüntü nedeniyle akciğerde bir kitle olabileceğini düşündü. Ancak bronkoskopi sırasında kitlenin hareket ettiğini fark eden ekip, bunun bir sarımsak olduğunu tespit etti. Sarımsağın çıkarılmasının ardından Arslan'ın nefes alışının belirgin şekilde rahatladığı bildirildi.

“ŞİFA OLSUN” DİYE ÇİĞ YUTUYORMUŞ

Olayın nasıl meydana geldiği de hastanın anlatımıyla ortaya çıktı. Arslan, sağlık açısından faydalı olduğunu düşünerek yaklaşık iki yıldır sarımsağı çiğ şekilde yuttuğunu söyledi. Yaklaşık 6 ay önce yuttuğu sarımsaklardan birinin farkında olmadan solunum yoluna kaçtığı değerlendirildi.

Tedavinin ardından rahat nefes almaya başlayan Arslan, kendisinin de akciğerinde kitle olduğunu düşündüğünü ve çıkarılan cismin sarımsak olduğunu öğrenince şaşırdığını anlattı. Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibinin müdahalesinin ardından Arslan'ın şikayetlerinde rahatlama sağlandı.