Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Fahriye Evcen'in yeni projesi belli oldu. Son dönemde televizyon projelerinde yer almayan oyuncu, yeni sezonda Oktay Kaynarca ile aynı dizide buluşacak.

HAMAL'IN BAŞROLÜ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fahriye Evcen, yeni yayın döneminde atv ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenen “Hamal” dizisinin başrol kadın oyuncusu oldu.

Senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturacak.

UYUMLARI ŞİMDİDEN MERAK KONUSU

Fahriye Evcen'in televizyona dönüşü magazin dünyasında da yakından takip edilirken, oyuncunun Oktay Kaynarca ile nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'in de yeni sezonda ekranlara döneceği öğrenildi. Özçivit'in “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde başrol olarak yer alacağı belirtildi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI OLAY OLDU

4 Haziran 1986 doğumlu Fahriye Evcen 40 yaşında.

27 Ocak 1965 doğumlu Oktay Kaynarca ise 61 yaşında. İkili arasındaki 21 yaş farkı sosyal medyada gündem oldu.

Dizilerde kadın ve erkek başroller arasındaki yaş farkı konusu da yeniden tartışma yaratırken, sosyal medyada bu konu üzerinden çeşitli yorumlar yapıldı.