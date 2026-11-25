Televizyon ekranlarına yeni bir dizi daha geliyor. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi isimleri buluşturan Hamal, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. ATV'de yayınlanacak dizinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluşurken yayın günü de belli oldu.

Onur Kaynarca'nın yapımcılığını üstlendiği Hamal dizisinin yayın tarihi açıklandı. İstanbul'da geçen suç, intikam, kefaret ve aşk hikâyesini konu alan yapım, 15 Aralık Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak Hamal, 15 Aralık Salı günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. İstanbul'un tarihi hanlarından modern plazalarına uzanan hikâyede karakterlerin geçmişleriyle hesaplaşmaları ve hayatta kalma mücadelesi anlatılacak.

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş ve hamal arkadaşlarıyla yük taşıyor. Ancak Kemal'in sırtındaki yük yalnızca taşıdığı eşyalar değil; geçmişinden gelen büyük bir günahın ağırlığı da hayatını şekillendiriyor.

Ani bir ölüm, Kemal'i yıllar önce uzaklaştığı karanlığa yeniden sürüklerken, hayatını farklı mekânlarda şarkı söyleyerek kazanan Hayat da ayakta kalma mücadelesini sürdürüyor.

Kemal ve Hayat, geçmişten karşılarına çıkan Egemen ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Şehrin bir yakasını diğerine kurban ederek kendi düzenini kurmaya hazırlanan Egemen'e karşı Kemal, bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerini korumak için savaşacak.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan hikâye; suçluluk, kefaret, İstanbul'da güç mücadelesi ve zorlu bir aşkı merkezine alıyor. Bu mücadelenin içine sürüklenen Tekin ve Hilal ile Esfender ve Melez ise hayatta kalmak ve sevdiklerine kavuşmak için oyunun kurallarını değiştirmeye çalışacak.

HAMAL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Hamal dizisinde Oktay Kaynarca Kemal, Fahriye Evcen Hayat, Caner Cindoruk Egemen karakterine hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor:

Erdal Özyağcılar – Derviş

Burak Tozkoparan – Tekin

Sarp Akkaya – Falke

Yiğit Uçan – Esfender

Yasemin Yazıcı – Hilal

Zeynep Kankonde – Adile

İpek Erdem – Afet

Hakan Karsak – Bülbül

Sera Kutlubey – Melez

Fatih Yücebağ – İki Ton

Onur Dilber – Mıhçı

Elifnaz Altay – Neva

İlayda Çevik – Ece

Mine Teber – Gülizar

Taylan Meydan – Ünlü Ünal

Mine Sağyaşar – Rabia

Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan

Berke Gündem – Araf

Seda Akman – Sıla

Zehra Yılmaz – Mine

Sinan Cem Narinlik – Mert

Eymen Erdurmaz – Kemal'in oğlu

HAMAL DİZİSİ İÇİN ÖZEL MEKÂNLAR VE KOSTÜMLER HAZIRLANDI

İstanbul ve çevresinde çekilen Hamal için hazırlık sürecinde mekânlardan kostümlere kadar pek çok ayrıntı üzerinde çalışıldı. Sanat ekibinin özel tasarımları, dizi için oluşturulan mekânlar ve teknik hazırlıklarla hikâyenin atmosferini yansıtacak bir dünya kuruldu.