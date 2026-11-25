Televizyon ekranlarına yeni bir dizi daha geliyor. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi isimleri buluşturan Hamal, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. ATV'de yayınlanacak dizinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluşurken yayın günü de belli oldu.
Onur Kaynarca'nın yapımcılığını üstlendiği Hamal dizisinin yayın tarihi açıklandı. İstanbul'da geçen suç, intikam, kefaret ve aşk hikâyesini konu alan yapım, 15 Aralık Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarında yayınlanacak Hamal, 15 Aralık Salı günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. İstanbul'un tarihi hanlarından modern plazalarına uzanan hikâyede karakterlerin geçmişleriyle hesaplaşmaları ve hayatta kalma mücadelesi anlatılacak.
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş ve hamal arkadaşlarıyla yük taşıyor. Ancak Kemal'in sırtındaki yük yalnızca taşıdığı eşyalar değil; geçmişinden gelen büyük bir günahın ağırlığı da hayatını şekillendiriyor.
Ani bir ölüm, Kemal'i yıllar önce uzaklaştığı karanlığa yeniden sürüklerken, hayatını farklı mekânlarda şarkı söyleyerek kazanan Hayat da ayakta kalma mücadelesini sürdürüyor.
Kemal ve Hayat, geçmişten karşılarına çıkan Egemen ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Şehrin bir yakasını diğerine kurban ederek kendi düzenini kurmaya hazırlanan Egemen'e karşı Kemal, bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerini korumak için savaşacak.
Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan hikâye; suçluluk, kefaret, İstanbul'da güç mücadelesi ve zorlu bir aşkı merkezine alıyor. Bu mücadelenin içine sürüklenen Tekin ve Hilal ile Esfender ve Melez ise hayatta kalmak ve sevdiklerine kavuşmak için oyunun kurallarını değiştirmeye çalışacak.
HAMAL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Hamal dizisinde Oktay Kaynarca Kemal, Fahriye Evcen Hayat, Caner Cindoruk Egemen karakterine hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor:
Erdal Özyağcılar – Derviş
Burak Tozkoparan – Tekin
Sarp Akkaya – Falke
Yiğit Uçan – Esfender
Yasemin Yazıcı – Hilal
Zeynep Kankonde – Adile
İpek Erdem – Afet
Hakan Karsak – Bülbül
Sera Kutlubey – Melez
Fatih Yücebağ – İki Ton
Onur Dilber – Mıhçı
Elifnaz Altay – Neva
İlayda Çevik – Ece
Mine Teber – Gülizar
Taylan Meydan – Ünlü Ünal
Mine Sağyaşar – Rabia
Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan
Berke Gündem – Araf
Seda Akman – Sıla
Zehra Yılmaz – Mine
Sinan Cem Narinlik – Mert
Eymen Erdurmaz – Kemal'in oğlu
HAMAL DİZİSİ İÇİN ÖZEL MEKÂNLAR VE KOSTÜMLER HAZIRLANDI
İstanbul ve çevresinde çekilen Hamal için hazırlık sürecinde mekânlardan kostümlere kadar pek çok ayrıntı üzerinde çalışıldı. Sanat ekibinin özel tasarımları, dizi için oluşturulan mekânlar ve teknik hazırlıklarla hikâyenin atmosferini yansıtacak bir dünya kuruldu.