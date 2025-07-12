Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef alan sosyal medya paylaşımı, AKP camiasında iç çatışmanın fitilini ateşledi. Saral’ın açıklamaları, eski milletvekilleri arasında restleşmelere dönüştü.

Saral, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini anmadan Bakan Ersoy’u eleştirdi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, tartışmanın ilk yanıt AKP 27. Dönem Tokat Milletvekili Selim Gültekin’den geldi.

Gültekin, Saral’ın Bakan Ersoy’u kısa süre önce ziyaret ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaşarak, “Yakın zamanda işiniz düştüğünde Bakan Bey’i makamında ziyaret eden de sizsiniz. Tweet atan yine siz. Bu tweeti kim yazdırdı size, hadi söyleyin” ifadeleriyle tepki gösterdi.

METİNER DESTEK PAYLAŞIMINI SİLDİ

Tartışmaya AKP eski milletvekili Mehmet Metiner de dahil oldu. Saral’a destek veren Metiner, “Benim yiğit kardeşim! İyi ki varsın” diyerek paylaşımda bulundu. Ancak Metiner, bu paylaşımını kısa süre sonra sildi.