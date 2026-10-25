Azerbaycan'ın görevden alınması talebi söylentileri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saral'ın görevden alındığını iddia etti.
Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Oktay Saral'ın görevden alındığını duydum. Sempati duyduğum Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri kendisi. Çok üzüldüm.
Kuşkusuz devletler arası çıkarlar ve ilişkiler, kişi bağlamından uzak değerlendirilmeli ama bu ilişkilerin taraflarından biri de meseleleri kişiselleştirmemeliydi.
Eğer devlet içinden biri olduğu için deniyorsa şayet, Azerbaycan Devlet Ajansı'nın yayınladığı o Türkiye yorumunu okuduktan sonra Türkiye'nin de o ajansın başındaki kişinin görevden alınmasını istemek hakkı."
'BİZ MAKAMLARLA KAİM DEĞİLİZ'
Gazeteci Talat Atilla da Oktay Saral ile yaptığı konuşmayı paylaştı.
Atilla, "Görevden alındınız mı?" sorusu üzerine, "Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok" dedi.
Talat Atilla konuşmaları sosyal medyadan aktardı:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Beyefendi’yi aradım.
“Görevden alındınız mı?” diye sordum.
“Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.” dedi.
“Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?” diye sordum.
“Evet, öyle görünüyor.” karşılığını verdi.
Ardından şu ifadeleri kullandı:
“Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır.”"
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan'da hükümet ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan yeni kurallar çerçevesinde 'okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin' kullanılmasını yasaklamıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da 13 Ekim'de sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Saral, açıklamasında Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesini "kabul edilemez bulduğunu" ifade etmişti.
Middle East Eye'ın haberinde, üç yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılarak Bakü yönetiminin, Saral'ın açıklamalarının ardından Ankara'dan görevden alınmasını istediği öne sürülmüştü.