Azerbaycan'ın görevden alınması talebi söylentileri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saral'ın görevden alındığını iddia etti.

Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Oktay Saral'ın görevden alındığını duydum. Sempati duyduğum Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri kendisi. Çok üzüldüm.

Kuşkusuz devletler arası çıkarlar ve ilişkiler, kişi bağlamından uzak değerlendirilmeli ama bu ilişkilerin taraflarından biri de meseleleri kişiselleştirmemeliydi.

Eğer devlet içinden biri olduğu için deniyorsa şayet, Azerbaycan Devlet Ajansı'nın yayınladığı o Türkiye yorumunu okuduktan sonra Türkiye'nin de o ajansın başındaki kişinin görevden alınmasını istemek hakkı."

'BİZ MAKAMLARLA KAİM DEĞİLİZ'

Gazeteci Talat Atilla da Oktay Saral ile yaptığı konuşmayı paylaştı.

Atilla, "Görevden alındınız mı?" sorusu üzerine, "Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok" dedi.

Talat Atilla konuşmaları sosyal medyadan aktardı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Beyefendi’yi aradım.

“Görevden alındınız mı?” diye sordum.

“Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.” dedi.

“Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?” diye sordum.

“Evet, öyle görünüyor.” karşılığını verdi.

Ardından şu ifadeleri kullandı:

“Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır.”"