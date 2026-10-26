Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Azerbaycan’da başörtüsü yasağına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Bakü yönetiminin tepkisiyle gündeme gelmişti. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını açıklarken makamların geçici olduğunu vurgulayan Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılığının ve siyasi mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Saral açıklamasında, “Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

ŞAMİL TAYYAR İSTİFA SONRASI SARAL'LA GÖRÜŞTÜ

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Saral’ın istifasının ardından kendisiyle uzun bir görüşme yaptığını açıkladı. Görüşmenin istifa dilekçesinin verilmesinden sonra gerçekleştiğini belirten Tayyar, Saral’ın herhangi bir kırgınlık yaşamadığını söyledi.

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevinden istifa etti. 11.00 sularında istifa dilekçesini verdikten sonra uzun bir sohbetimiz oldu. Sosyal medya paylaşımında ifade ettiği gibi zerre kırgınlığı yoktu. Kendisine de anlattım.”

RUSYA ZİYARETİNİ HATIRLATTI

Tayyar, Saral’la yaptığı görüşmede geçmişte Rusya ile yaşadığı bir olayı da paylaştığını belirtti. Suriye’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında yaşanan diplomatik gerilimi hatırlatan Tayyar, o dönemde Rus yönetimine yönelik sert sosyal medya paylaşımları yaptığını anlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha sonra normalleştiğini ifade eden Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretine katılacak heyette yer aldığını ancak Rus yetkililerin tepkisi üzerine ziyaret öncesindeki son gece heyetten çıkarıldığını öne sürdü.

Tayyar, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Suriye’de Rus uçağı düşürüldüğünde iki ülke arasında gerginlik olmuştu, Putin ve Lavrov Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullanıyordu. Vekil olduğum o süreçte ben de Rus yönetimine yönelik ağır paylaşımlarda bulundum. Bir süre sonra sulh çubuğu tüttürüldü, kavga geride kaldı, zirvede kardeşlik rüzgarı esti. Fakat benim o paylaşımları Ruslar unutmamıştı. Sonraki dönemde Cumhurbaşkanımızın Rusya gezisinde heyetteydim, Rusların tepkisi üzerine son gece heyetten çıkarıldım.”

Yaşadığı olay üzerinden uluslararası ilişkilerde ülke çıkarlarının belirleyici olabileceğine işaret eden Tayyar, kişilerin bu süreçlerde geri planda kalabileceğini dile getirdi.

Tayyar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bazen uluslararası ilişkilerde ülkenin menfaati ‘kurban’ isterse ‘gurban’ olursunuz. Sorun yok. Ama ders çıkarmak da lazım. Oktay kardeşime sevgi ve muhabbetle.”