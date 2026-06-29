Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, bu defa İstanbul Barosu ve LGBTİ+'ları hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, baroyu, binaya asılan ‘LGBTİ+ hakları insan haklarıdır’ yazılı pankart üzerinden hedef aldı, "yasal düzenleme" istedi.

Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun temsilcisi olması gereken bir kurumun, ideolojik propagandanın taşıyıcısı hâline gelmesi düştükleri acınası durumun göstergesidir. Ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu’nun attığı bu adım, milletin ortak vicdanını yaralamış; hukuk kurumlarının tarafsızlığına gölge düşürmüştür.

Baroların görevi, belirli ideolojik akımların sözcülüğünü yapmak değil; hukuku, adaleti ve milletin hakkını savunmaktır. Toplumun değerlerini yok sayan bu anlayış, hukuki sorumluluktan uzak, aşağılık bir ideolojik tercihin ürünüdür.

Türkiye’nin aile yapısını, toplumsal huzurunu ve ortak değerlerini hedef alan hiçbir dayatma, hangi kisve altında olursa olsun meşruiyet kazanamaz."

'ÜLKE GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARILMALI'

"Milletin sabrını zorlayan bu tür provokatif girişimlere karşı sessiz kalınmamalıdır" diyen Saral, "Artık vakit, milletimizin hassasiyetlerini esas alan güçlü ve kararlı yasal düzenlemelerle bu tartışmaları ülke gündeminden tamamen çıkarmanın vaktidir" ifadesini kullandı.