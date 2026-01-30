Kadıköy Rıhtım'daki sahil hattında yer alan ve uzun süredir yeşil alan olarak kullanılan dolgu alana yapılması planlanan cami projesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Cami için verilen iptal kararının istinafta bozulmasını eleştiren Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dün dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kösedağı, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihi caminin bulunduğunu anımsattı.

Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını ifade etti.

AKP'Lİ VEKİL KÖŞEDAĞI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Mimarlar Odası ve Kösedağı'nın eleştirilerine bir tepki de CHP listelerinden seçildikten sonra partisinden istifa ederek AKP'ye geçen İsa Mesih Şahin'den geldi.

Sosyal medya hesabından Kadıköy'de çekilen bir görsel paylaşan Şahin, şu notu düştü:

"Kadıköy'de ne zaman bir camii yapılması gündeme gelse hep aynı klasik itirazlar yapılıyor! Bu fotoğraf karesini 9 sene önce Kadıköy İlçe Başkanlığım döneminde paylaşmıştım.

O gün söylemiştim, şimdi de söylüyorum; yeni bir camii Kadıköy merkezin ihtiyacıdır, Nokta. Camilerimiz bizim kutsal mabedlerimizdir ve siyasi polemik konusu yapılması doğru değildir.

Kadıköy sahiline yapılacak bir camii, İstanbul'umuzun silüetine değer ve anlam katacaktır."

SARAL: CAMİ POLEMİK KONUSU DEĞİL

Söz konusu gönderiyi alıntılayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Kadıköy'de cami ihtiyacını yıllar önce dile getiren bu duruş son derece haklı ve yerindedir" dedi.

Saral paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir şehrin kimliğiyle kavga etmek, inancıyla problem yaşamak kimseye demokratlık kazandırmaz. Taksim'de camiye karşı çıkan zihniyet bugün de Kadıköy'de aynı refleksi gösteriyor.

Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük. Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır."