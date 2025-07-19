Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi’nde 6 öğrenci sınavda tam puan aldı, 90 soru üzerinden 5 öğrenci 89 doğru yaptı. 88 soruyu üç, 87 soruyu da 8 öğrenci bildi. Bu okulun 114 öğrencisinden 44’ü, Türkiye genelindeki başarı ortalamasında yüzde 2’lik dilime girdi.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, İmam Hatiplerin manevi kurucusu olarak nitelenen ve İlim Yayma Cemiyeti’nin de kurucusu olan Mahmut Celaleddin Ökten’in adının AKP iktidarıyla birlikte İmam Hatipleri ideolojik dava okulu haline getirdiğini savundu ve şunları söyledi: “Bu okullarda ‘İmam Hatip Ruhu ve Alınları ak olsun’ ifadesi kullanılıyor. Bazı okullar kendilerini dava okulu olarak tanımlıyorsa bu ayrımcılıktır. LGS’deki tüm sıralama verilerini kamuoyuna açıklayın.”

Ökten kimdir?

Mahmut Celalettin Ökten (1882, Trabzon - 21 Kasım 1961, İstanbul), Türkiye’deki imam hatip okullarının kurucusu olan Türk eğitimci. İstanbul İmam Hatip Okulu’nun ilk müdürüdür. 1949’da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1951’de İstanbul’da açılan imam hatip kursuna (bugünkü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi) müdür olarak atandı.