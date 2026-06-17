CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, yaptığı açıklamada, babasının tutuklanmasının ardından çocuğun zor bir süreçten geçtiğini öne sürerek, okul yönetiminin kaydı yenilememe kararını eleştirdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kaya, çocuğun sağlık ve psikolojik destek ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Açıklamasında çocuğun yaşadığı sürece dikkat çeken Kaya, “Henüz 8 yaşındaki Burak, babasının tutuklanmasıyla ağır bir travma yaşadı. Depresyon ve ilaç tedavisi sürecinde olan bir çocuğun korunması gerekirken, ‘çocuklar ondan korkuyor’ gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Kaya, velilerin ve sınıf arkadaşlarının çocuğa destek verdiğini de iddia ederek, veliler tarafından okul yönetimine destek mesajları gönderildiğini ve imza toplandığını belirtti. Sınıf öğretmeninin de çocuğun akademik durumunun iyiye gittiğini ifade ettiğini aktardı.

'VELİLER DE ÖĞRENCİLER DE İSTİYOR'

Eğitim kurumlarının yaklaşımını eleştiren Kaya, “Uzmanlar olumlu görüş bildiriyor, veliler destek veriyor, arkadaşları Burak’ı istiyor. Buna rağmen köklü olduğunu iddia eden bir eğitim kurumu, zor bir süreçten geçen bir çocuğu sistemin dışına itiyor” dedi.

'DEPRESYON İLAÇLARIYLA 25 KİLO ALDI'

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ise, "Babasının tutukluluğu sürecinde kullandığı depresyon ilaçlarıyla 25 kilo almış, sağlığı olumsuz etkilenmiştir. Gelinen son aşamada velilerden ve öğretmenlerinden alınan dönüşlerde Burak’ın durumunun çok iyiye gittiğini, bunu uzman raporlarınında teyitlediğini gözlemlerken TED Acarkent Koleji yönetimi, Kapki ailesine çocuklarının kaydını yenilemeyeceklerini ifade ediyor. Bir çocuğun geleceğini siyasi davalar sebebiyle karartamazsınız. Acarkent TED Koleji’ni bu yanlış karardan dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.