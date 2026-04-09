ABD’nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir okul aile birliği toplantısında yaşanan olay, eğitim camiasında büyük tepki çekti.

"ÇOK ATEŞLİSİN, FARKINDA MISIN?"

Toplantı esnasında öğrenci yönetim kurulu üyesi olan kız, kariyer ve teknik eğitimle ilgili sorular sordu. Konuşma biter bitmez, Washington County Okul Kurulu üyesi Keith Ervin, bir lise öğrencisine konuşma yaptığı esnada "Tanrım, ne kadar ateşlisin. Bunun farkında mısın? Vay canına. Hangi okula gidiyorsun?" diyerek seslendi.

GÖREVDEN ALINMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

O anlar toplantının canlı yayınında da yer aldı. Salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken yetkililerin olaya müdahale etmemesi de tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandı. Bölge sakinleri, hem Ervin’in hem de olaya kayıtsız kaldığı öne sürülen diğer yetkililerin görevden alınması için kampanya başlattı.

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Kampanyayı başlatan velilerden biri, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak eğitim ortamlarında öğrencilerin güvenliğinin öncelik olması gerektiğini ifade etti. Tepkiler büyürken, okul yönetimi de konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

"KONUŞMASINDAN ETKİLENDİM" SAVUNMASI

Eleştirilerin hedefindeki Keith Ervin ise yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Herhangi bir kötü niyet taşımadığını öne süren Ervin, öğrencinin konuşmasından etkilendiğini dile getirdi. Ancak bu açıklama, hem veliler hem de eğitim yöneticileri tarafından yeterli bulunmadı.

ÖĞRENCİYİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ NİTELİKTE

Okul yönetim kurulu başkanı, yaşananların öğrenciyi küçük düşürücü nitelikte olduğunu belirterek olayın ciddiyetle ele alınacağını açıkladı. Tartışma, eğitim kurumlarında etik sınırların korunması ve yöneticilerin sorumlulukları konusunda yeniden geniş bir kamuoyu tartışması başlatmış durumda.