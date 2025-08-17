Yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci sınıflar ise 1 Eylül Pazartesi ders başı yapacak. Okulların başlamasına sayılı günler kala velilerin alışveriş telaşı da başladı.
E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış yaşandı.
Öğrencilerin olmazsa olmazı konumundaki okul çantası kategorisinde ciro temmuza göre yüzde 83 arttı. Kırtasiye ürünlerinde artış yüzde 60’ı buldu.
Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 oldu. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya çıktı.